吉布地法郎兌尼加拉瓜科多巴匯率歷史紀錄

今日，吉布地法郎兌尼加拉瓜科多巴的匯率目前為0.207，較昨日改變了0.000%。在過去一星期，吉布地法郎的匯價相對穩定，與7日前比較下跌了-0.038%。

在過去一星期，吉布地法郎兌尼加拉瓜科多巴的匯率波動，在21-07-2024高見0.208，並在26-07-2024低見0.206。最大的24小時價格見於24-07-2024，其價值下跌了-0.463%。