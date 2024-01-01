吉布地法郎兌老撾基普匯率歷史紀錄

今日，吉布地法郎兌老撾基普的匯率目前為124.673，較昨日改變了0.000%。在過去一星期，吉布地法郎的匯價相對穩定，與7日前比較下跌了-0.041%。

在過去一星期，吉布地法郎兌老撾基普的匯率波動，在25-07-2024高見124.785，並在25-07-2024低見124.599。最大的24小時價格見於24-07-2024，其價值下跌了-0.109%。