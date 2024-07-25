吉布地法郎兌玻利維亞玻利維亞諾匯率歷史紀錄

今日，吉布地法郎兌玻利維亞玻利維亞諾的匯率目前為0.039，較昨日改變了0.000%。在過去一星期，吉布地法郎的匯價相對穩定，與7日前比較下跌了-0.371%。

在過去一星期，吉布地法郎兌玻利維亞玻利維亞諾的匯率波動，在25-07-2024高見0.039，並在26-07-2024低見0.039。最大的24小時價格見於25-07-2024，其價值上升了0.484%。