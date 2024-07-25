捷克克朗兌坦桑尼亞先令匯率歷史紀錄

今日，捷克克朗兌坦桑尼亞先令的匯率目前為114.652，較昨日改變了0.000%。在過去一星期，捷克克朗的匯價相對穩定，與7日前比較下跌了-0.477%。

在過去一星期，捷克克朗兌坦桑尼亞先令的匯率波動，在26-07-2024高見115.483，並在25-07-2024低見113.403。最大的24小時價格見於25-07-2024，其價值下跌了-0.938%。