捷克克朗兌湯加帕安加匯率歷史紀錄

今日，捷克克朗兌湯加帕安加的匯率目前為0.101，較昨日改變了0.000%。在過去一星期，捷克克朗的匯價相對穩定，與7日前比較增加了1.034%。

在過去一星期，捷克克朗兌湯加帕安加的匯率波動，在23-07-2024高見0.102，並在24-07-2024低見0.099。最大的24小時價格見於21-07-2024，其價值上升了2.157%。