捷克克朗兌新加坡元匯率歷史紀錄

今日，捷克克朗兌新加坡元的匯率目前為0.057，較昨日改變了0.000%。在過去一星期，捷克克朗的匯價相對穩定，與7日前比較下跌了-0.942%。

在過去一星期，捷克克朗兌新加坡元的匯率波動，在21-07-2024高見0.058，並在25-07-2024低見0.057。最大的24小時價格見於23-07-2024，其價值下跌了-0.360%。