捷克克朗兌瑞典克朗匯率歷史紀錄

今日，捷克克朗兌瑞典克朗的匯率目前為0.463，較昨日改變了0.000%。在過去一星期，捷克克朗的匯價相對穩定，與7日前比較增加了0.583%。

在過去一星期，捷克克朗兌瑞典克朗的匯率波動，在26-07-2024高見0.464，並在24-07-2024低見0.459。最大的24小時價格見於21-07-2024，其價值下跌了-0.346%。