捷克克朗兌盧旺達法郎匯率歷史紀錄

今日，捷克克朗兌盧旺達法郎的匯率目前為56.283，較昨日改變了0.000%。在過去一星期，捷克克朗的匯價相對穩定，與7日前比較下跌了-0.815%。

在過去一星期，捷克克朗兌盧旺達法郎的匯率波動，在22-07-2024高見56.862，並在24-07-2024低見55.923。最大的24小時價格見於23-07-2024，其價值下跌了-0.330%。