捷克克朗兌尼加拉瓜科多巴匯率歷史紀錄

今日，捷克克朗兌尼加拉瓜科多巴的匯率目前為1.579，較昨日改變了0.000%。在過去一星期，捷克克朗的匯價相對穩定，與7日前比較下跌了-0.671%。

在過去一星期，捷克克朗兌尼加拉瓜科多巴的匯率波動，在21-07-2024高見1.593，並在24-07-2024低見1.568。最大的24小時價格見於24-07-2024，其價值下跌了-0.364%。