捷克克朗兌蒙古圖格里克匯率歷史紀錄

今日，捷克克朗兌蒙古圖格里克的匯率目前為144.783，較昨日改變了0.000%。在過去一星期，捷克克朗的匯價相對穩定，與7日前比較下跌了-0.749%。

在過去一星期，捷克克朗兌蒙古圖格里克的匯率波動，在21-07-2024高見146.154，並在24-07-2024低見143.827。最大的24小時價格見於26-07-2024，其價值上升了0.349%。