捷克克朗兌幾內亞法郎匯率歷史紀錄

今日，捷克克朗兌幾內亞法郎的匯率目前為367.334，較昨日改變了0.000%。在過去一星期，捷克克朗的匯價相對穩定，與7日前比較下跌了-1.106%。

在過去一星期，捷克克朗兌幾內亞法郎的匯率波動，在21-07-2024高見372.153，並在24-07-2024低見365.802。最大的24小時價格見於22-07-2024，其價值下跌了-0.625%。