維德角埃斯庫多兌塞拉里昂列昂匯率歷史紀錄

今日，維德角埃斯庫多兌塞拉里昂列昂的匯率目前為222.046，較昨日改變了0.000%。在過去一星期，維德角埃斯庫多的匯價相對穩定，與7日前比較增加了0.237%。

在過去一星期，維德角埃斯庫多兌塞拉里昂列昂的匯率波動，在22-07-2024高見222.934，並在24-07-2024低見220.546。最大的24小時價格見於22-07-2024，其價值上升了0.659%。