維德角埃斯庫多兌巴拉圭瓜拉尼匯率歷史紀錄

今日，維德角埃斯庫多兌巴拉圭瓜拉尼的匯率目前為74.309，較昨日改變了0.000%。在過去一星期，維德角埃斯庫多的匯價相對穩定，與7日前比較下跌了-0.167%。

在過去一星期，維德角埃斯庫多兌巴拉圭瓜拉尼的匯率波動，在21-07-2024高見74.549，並在24-07-2024低見74.209。最大的24小時價格見於24-07-2024，其價值上升了0.231%。