巴拉圭瓜拉尼兌維德角埃斯庫多匯率歷史紀錄

今日，巴拉圭瓜拉尼兌維德角埃斯庫多的匯率目前為0.013，較昨日改變了0.025%。在過去一星期，巴拉圭瓜拉尼的匯價相對穩定，與7日前比較增加了0.207%。

在過去一星期，巴拉圭瓜拉尼兌維德角埃斯庫多的匯率波動，在24-07-2024高見0.013，並在23-07-2024低見0.013。最大的24小時價格見於24-07-2024，其價值下跌了-0.231%。