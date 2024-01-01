維德角埃斯庫多兌哈薩克斯坦堅戈匯率歷史紀錄

今日，維德角埃斯庫多兌哈薩克斯坦堅戈的匯率目前為4.649，較昨日改變了0.000%。在過去一星期，維德角埃斯庫多的匯價相對穩定，與7日前比較下跌了-0.780%。

在過去一星期，維德角埃斯庫多兌哈薩克斯坦堅戈的匯率波動，在21-07-2024高見4.693，並在24-07-2024低見4.640。最大的24小時價格見於22-07-2024，其價值下跌了-0.609%。