維德角埃斯庫多兌匈牙利福林匯率歷史紀錄

今日，維德角埃斯庫多兌匈牙利福林的匯率目前為3.535，較昨日改變了0.000%。在過去一星期，維德角埃斯庫多的匯價相對穩定，與7日前比較增加了0.092%。

在過去一星期，維德角埃斯庫多兌匈牙利福林的匯率波動，在25-07-2024高見3.566，並在22-07-2024低見3.517。最大的24小時價格見於25-07-2024，其價值下跌了-0.292%。