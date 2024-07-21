瑞士法郎兌瓦努阿圖瓦圖匯率歷史紀錄

今日，瑞士法郎兌瓦努阿圖瓦圖的匯率目前為137.426，較昨日改變了0.000%。在過去一星期，瑞士法郎的匯價相對穩定，與7日前比較增加了1.967%。

在過去一星期，瑞士法郎兌瓦努阿圖瓦圖的匯率波動，在26-07-2024高見138.054，並在21-07-2024低見134.749。最大的24小時價格見於21-07-2024，其價值上升了0.540%。