瑞士法郎兌新台幣匯率歷史紀錄

今日，瑞士法郎兌新台幣的匯率目前為37.149，較昨日改變了0.000%。在過去一星期，瑞士法郎的匯價相對穩定，與7日前比較增加了0.848%。

在過去一星期，瑞士法郎兌新台幣的匯率波動，在25-07-2024高見37.401，並在23-07-2024低見36.801。最大的24小時價格見於25-07-2024，其價值下跌了-0.318%。