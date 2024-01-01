瑞士法郎兌蒙古圖格里克匯率歷史紀錄

今日，瑞士法郎兌蒙古圖格里克的匯率目前為3,825.490，較昨日改變了0.000%。在過去一星期，瑞士法郎的匯價相對穩定，與7日前比較增加了0.595%。

在過去一星期，瑞士法郎兌蒙古圖格里克的匯率波動，在26-07-2024高見3,848.230，並在23-07-2024低見3,785.960。最大的24小時價格見於26-07-2024，其價值上升了0.351%。