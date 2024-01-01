瑞士法郎兌福克蘭群島鎊歷史匯率
歡迎查看瑞士法郎兌福克蘭群島鎊歷史匯率概覽。你可以在本頁面查看過去5年（由27-07-2019至27-07-2024）的瑞士法郎（CHF）兌福克蘭群島鎊（FKP）的歷史匯率走勢。
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瑞士法郎兌福克蘭群島鎊匯率歷史紀錄
今日，瑞士法郎兌福克蘭群島鎊的匯率目前為0.879，較昨日改變了0.000%。在過去一星期，瑞士法郎的匯價相對穩定，與7日前比較增加了0.954%。在過去一星期，瑞士法郎兌福克蘭群島鎊的匯率波動，在25-07-2024高見0.885，並在23-07-2024低見0.868。最大的24小時價格見於25-07-2024，其價值下跌了-0.333%。
如何將瑞士法郎兌換成福克蘭群島鎊
- 1
輸入金額
只需在框内輸入你要兌換的金額。
- 2
選擇你的貨幣
點擊下拉列表，在第一個下拉列表中選擇CHF你要兌換的來源貨幣，在第二個下拉列表中選擇FKP你要兌換成哪一種目標貨幣。
- 3
完成了
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