阿爾巴尼亞列克兌坦桑尼亞先令匯率歷史紀錄

今日，阿爾巴尼亞列克兌坦桑尼亞先令的匯率目前為28.974，較昨日改變了0.000%。在過去一星期，阿爾巴尼亞列克的匯價相對穩定，與7日前比較下跌了-0.006%。

在過去一星期，阿爾巴尼亞列克兌坦桑尼亞先令的匯率波動，在26-07-2024高見29.178，並在24-07-2024低見28.737。最大的24小時價格見於26-07-2024，其價值上升了0.963%。