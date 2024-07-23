阿爾巴尼亞列克兌盧旺達法郎匯率歷史紀錄

今日，阿爾巴尼亞列克兌盧旺達法郎的匯率目前為14.224，較昨日改變了0.000%。在過去一星期，阿爾巴尼亞列克的匯價相對穩定，與7日前比較下跌了-0.338%。

在過去一星期，阿爾巴尼亞列克兌盧旺達法郎的匯率波動，在23-07-2024高見14.307，並在23-07-2024低見14.158。最大的24小時價格見於23-07-2024，其價值下跌了-0.302%。