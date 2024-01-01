阿爾巴尼亞列克兌羅馬尼亞列伊匯率歷史紀錄

今日，阿爾巴尼亞列克兌羅馬尼亞列伊的匯率目前為0.050，較昨日改變了0.000%。在過去一星期，阿爾巴尼亞列克的匯價相對穩定，與7日前比較下跌了-0.038%。

在過去一星期，阿爾巴尼亞列克兌羅馬尼亞列伊的匯率波動，在24-07-2024高見0.050，並在26-07-2024低見0.049。最大的24小時價格見於26-07-2024，其價值上升了0.211%。