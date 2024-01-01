阿爾巴尼亞列克兌尼泊爾盧比匯率歷史紀錄

今日，阿爾巴尼亞列克兌尼泊爾盧比的匯率目前為1.450，較昨日改變了0.000%。在過去一星期，阿爾巴尼亞列克的匯價相對穩定，與7日前比較下跌了-0.201%。

在過去一星期，阿爾巴尼亞列克兌尼泊爾盧比的匯率波動，在21-07-2024高見1.455，並在23-07-2024低見1.446。最大的24小時價格見於23-07-2024，其價值上升了0.270%。