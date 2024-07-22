阿爾巴尼亞列克兌馬拉威克瓦查匯率歷史紀錄

今日，阿爾巴尼亞列克兌馬拉威克瓦查的匯率目前為18.723，較昨日改變了0.000%。在過去一星期，阿爾巴尼亞列克的匯價相對穩定，與7日前比較下跌了-0.108%。

在過去一星期，阿爾巴尼亞列克兌馬拉威克瓦查的匯率波動，在22-07-2024高見18.831，並在23-07-2024低見18.674。最大的24小時價格見於22-07-2024，其價值上升了0.533%。