阿爾巴尼亞列克兌萊索托洛蒂匯率歷史紀錄

今日，阿爾巴尼亞列克兌萊索托洛蒂的匯率目前為0.198，較昨日改變了0.000%。在過去一星期，阿爾巴尼亞列克的匯價相對穩定，與7日前比較下跌了-0.233%。

在過去一星期，阿爾巴尼亞列克兌萊索托洛蒂的匯率波動，在25-07-2024高見0.200，並在26-07-2024低見0.197。最大的24小時價格見於24-07-2024，其價值下跌了-0.589%。