阿爾巴尼亞列克兌以色列錫克爾匯率歷史紀錄

今日，阿爾巴尼亞列克兌以色列錫克爾的匯率目前為0.040，較昨日改變了0.000%。在過去一星期，阿爾巴尼亞列克的匯價相對穩定，與7日前比較增加了0.163%。

在過去一星期，阿爾巴尼亞列克兌以色列錫克爾的匯率波動，在26-07-2024高見0.040，並在23-07-2024低見0.039。最大的24小時價格見於21-07-2024，其價值上升了0.511%。