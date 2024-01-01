阿爾巴尼亞列克兌甘比亞達拉西匯率歷史紀錄

今日，阿爾巴尼亞列克兌甘比亞達拉西的匯率目前為0.742，較昨日改變了0.000%。在過去一星期，阿爾巴尼亞列克的匯價相對穩定，與7日前比較增加了0.866%。

在過去一星期，阿爾巴尼亞列克兌甘比亞達拉西的匯率波動，在26-07-2024高見0.743，並在23-07-2024低見0.733。最大的24小時價格見於25-07-2024，其價值上升了1.094%。