阿爾巴尼亞列克兌阿根廷比索匯率歷史紀錄

今日，阿爾巴尼亞列克兌阿根廷比索的匯率目前為10.055，較昨日改變了0.000%。在過去一星期，阿爾巴尼亞列克的匯價相對穩定，與7日前比較增加了0.226%。

在過去一星期，阿爾巴尼亞列克兌阿根廷比索的匯率波動，在26-07-2024高見10.064，並在24-07-2024低見9.998。最大的24小時價格見於23-07-2024，其價值上升了0.277%。