阿爾巴尼亞列克兌亞美尼亞德拉姆匯率歷史紀錄

今日，阿爾巴尼亞列克兌亞美尼亞德拉姆的匯率目前為4.196，較昨日改變了0.000%。在過去一星期，阿爾巴尼亞列克的匯價相對穩定，與7日前比較下跌了-0.371%。

在過去一星期，阿爾巴尼亞列克兌亞美尼亞德拉姆的匯率波動，在21-07-2024高見4.212，並在26-07-2024低見4.182。最大的24小時價格見於23-07-2024，其價值下跌了-0.265%。