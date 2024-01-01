阿聯酋迪拉姆兌塞舌爾盧比匯率歷史紀錄

今日，阿聯酋迪拉姆兌塞舌爾盧比的匯率目前為3.745，較昨日改變了0.000%。在過去一星期，阿聯酋迪拉姆的匯價相對穩定，與7日前比較下跌了-2.418%。

在過去一星期，阿聯酋迪拉姆兌塞舌爾盧比的匯率波動，在22-07-2024高見4.021，並在26-07-2024低見3.635。最大的24小時價格見於26-07-2024，其價值上升了5.366%。