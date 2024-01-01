阿聯酋迪拉姆兌波士尼亞及黑塞哥維那可兌換馬克歷史匯率

歡迎查看阿聯酋迪拉姆兌波士尼亞及黑塞哥維那可兌換馬克歷史匯率概覽。你可以在本頁面查看過去5年（由27-07-2019至27-07-2024）的阿聯酋迪拉姆（AED）兌波士尼亞及黑塞哥維那可兌換馬克（BAM）的歷史匯率走勢。

1,000 aed
490.51 bam

د.إ1.000 AED = KM0.4905 BAM

在2024年7月27日的市場匯率中間價

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阿聯酋迪拉姆兌波士尼亞及黑塞哥維那可兌換馬克匯率歷史紀錄

今日，阿聯酋迪拉姆兌波士尼亞及黑塞哥維那可兌換馬克的匯率目前為0.491，較昨日改變了0.000%。在過去一星期，阿聯酋迪拉姆的匯價相對穩定，與7日前比較增加了0.253%。

在過去一星期，阿聯酋迪拉姆兌波士尼亞及黑塞哥維那可兌換馬克的匯率波動，在24-07-2024高見0.492，並在21-07-2024低見0.489。最大的24小時價格見於25-07-2024，其價值下跌了-0.141%。

最熱門貨幣（2024年7月27日）

 USDINRPKREURGBPPHPCADMXN
1 USD183.724278.520.9210.77758.4371.38418.461
1 INR0.01213.3270.0110.0090.6980.0170.22
1 PKR0.0040.30110.0030.0030.210.0050.066
1 EUR1.08690.891302.36110.84463.441.50220.041

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比較匯率

如何將阿聯酋迪拉姆兌換成波士尼亞及黑塞哥維那可兌換馬克

  • 1

    輸入金額

    只需在框内輸入你要兌換的金額。

  • 2

    選擇你的貨幣

    點擊下拉列表，在第一個下拉列表中選擇AED你要兌換的來源貨幣，在第二個下拉列表中選擇BAM你要兌換成哪一種目標貨幣。

  • 3

    完成了

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