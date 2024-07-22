阿聯酋迪拉姆兌荷屬安的列斯盾匯率歷史紀錄

今日，阿聯酋迪拉姆兌荷屬安的列斯盾的匯率目前為0.487，較昨日改變了0.000%。在過去一星期，阿聯酋迪拉姆的匯價相對穩定，與7日前比較下跌了0.000%。

在過去一星期，阿聯酋迪拉姆兌荷屬安的列斯盾的匯率波動，在26-07-2024高見0.487，並在22-07-2024低見0.487。最大的24小時價格見於22-07-2024，其價值下跌了-0.004%。