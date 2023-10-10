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1GBP1.1575411.2289102.2321.668721.911491.1110722.0656
1USD0.94190.813736183.18951.35791.555450.9040517.9556
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plane
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1 USD10.86040 SEK
5 USD54.30200 SEK
10 USD108.60400 SEK
20 USD217.20800 SEK
50 USD543.02000 SEK
100 USD1086.04000 SEK
250 USD2715.10000 SEK
500 USD5430.20000 SEK
1000 USD10860.40000 SEK
2000 USD21720.80000 SEK
5000 USD54302.00000 SEK
10000 USD108604.00000 SEK
瑞典克朗/美元汇率
1 SEK0.09208 USD
5 SEK0.46039 USD
10 SEK0.92078 USD
20 SEK1.84155 USD
50 SEK4.60389 USD
100 SEK9.20777 USD
250 SEK23.01942 USD
500 SEK46.03885 USD
1000 SEK92.07770 USD
2000 SEK184.15540 USD
5000 SEK460.38850 USD
10000 SEK920.77700 USD