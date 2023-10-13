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1GBP1.1564711.21885101.471.6681.92781.1059921.8807
1USD0.948850.820446183.2511.36851.581650.9073517.9519
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瑞典克朗/美元汇率
1 SEK0.09109 USD
5 SEK0.45544 USD
10 SEK0.91088 USD
20 SEK1.82176 USD
50 SEK4.55441 USD
100 SEK9.10881 USD
250 SEK22.77203 USD
500 SEK45.54405 USD
1000 SEK91.08810 USD
2000 SEK182.17620 USD
5000 SEK455.44050 USD
10000 SEK910.88100 USD
美元/瑞典克朗汇率
1 USD10.97840 SEK
5 USD54.89200 SEK
10 USD109.78400 SEK
20 USD219.56800 SEK
50 USD548.92000 SEK
100 USD1097.84000 SEK
250 USD2744.60000 SEK
500 USD5489.20000 SEK
1000 USD10978.40000 SEK
2000 USD21956.80000 SEK
5000 USD54892.00000 SEK
10000 USD109784.00000 SEK