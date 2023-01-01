土耳其里拉兑至格恩西岛镑

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土耳其里拉/根西岛镑汇率
1 TRY0.02721 GGP
5 TRY0.13603 GGP
10 TRY0.27206 GGP
20 TRY0.54413 GGP
50 TRY1.36031 GGP
100 TRY2.72063 GGP
250 TRY6.80157 GGP
500 TRY13.60315 GGP
1000 TRY27.20630 GGP
2000 TRY54.41260 GGP
5000 TRY136.03150 GGP
10000 TRY272.06300 GGP
根西岛镑/土耳其里拉汇率
1 GGP36.75630 TRY
5 GGP183.78150 TRY
10 GGP367.56300 TRY
20 GGP735.12600 TRY
50 GGP1837.81500 TRY
100 GGP3675.63000 TRY
250 GGP9189.07500 TRY
500 GGP18378.15000 TRY
1000 GGP36756.30000 TRY
2000 GGP73512.60000 TRY
5000 GGP183781.50000 TRY
10000 GGP367563.00000 TRY