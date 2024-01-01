100 塔吉克斯坦索莫尼兑日元
按实际汇率将 TJS 换算成 JPY
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|1 TJS兑JPY
|Last 30 days
|Last 90 days
|高
|15.1471
|15.1471
|低
|14.4048
|13.9829
|一般
|14.7881
|14.5557
|更改
|-4.17%
|-0.45%
|View full history
1 TJS to JPY stats
The performance of TJS to JPY in the last 30 days saw a 30 day high of 15.1471 and a 30 day low of 14.4048. This means the 30 day average was 14.7881. The change for TJS to JPY was -4.17.
The performance of TJS to JPY in the last 90 days saw a 90 day high of 15.1471 and a 90 day low of 13.9829. This means the 90 day average was 14.5557. The change for TJS to JPY was -0.45.
如何将塔吉克斯坦索莫尼兑换成日元
- 1
输入金额
只需在框中输入您要换算的金额。
- 2
选择您的货币
点击下拉列表，在第一个下拉列表中选择TJS作为要换算的原始货币，在第二个下拉列表中选择JPY作为要换算的目标货币。
- 3
就是这么简单
我们的汇率换算器将为您显示TJS兑JPY的当前汇率，以及过去一天、一周或一个月的汇率变化。
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