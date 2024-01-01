50 苏里南元兑菲律宾比索

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1 SRD兑PHPLast 30 daysLast 90 days
2.01212.0121
1.88511.6931
一般1.95191.8521
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1 SRD to PHP stats

The performance of SRD to PHP in the last 30 days saw a 30 day high of 2.0121 and a 30 day low of 1.8851. This means the 30 day average was 1.9519. The change for SRD to PHP was 5.74.

The performance of SRD to PHP in the last 90 days saw a 90 day high of 2.0121 and a 90 day low of 1.6931. This means the 90 day average was 1.8521. The change for SRD to PHP was 16.98.

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苏里南元/菲律宾比索汇率
1 SRD1.99326 PHP
5 SRD9.96630 PHP
10 SRD19.93260 PHP
20 SRD39.86520 PHP
50 SRD99.66300 PHP
100 SRD199.32600 PHP
250 SRD498.31500 PHP
500 SRD996.63000 PHP
1000 SRD1,993.26000 PHP
2000 SRD3,986.52000 PHP
5000 SRD9,966.30000 PHP
10000 SRD19,932.60000 PHP
菲律宾比索/苏里南元汇率
1 PHP0.50169 SRD
5 PHP2.50846 SRD
10 PHP5.01692 SRD
20 PHP10.03384 SRD
50 PHP25.08460 SRD
100 PHP50.16920 SRD
250 PHP125.42300 SRD
500 PHP250.84600 SRD
1000 PHP501.69200 SRD
2000 PHP1,003.38400 SRD
5000 PHP2,508.46000 SRD
10000 PHP5,016.92000 SRD