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1GBP1.156211.21815101.4661.66711.928521.1059721.8965
1USD0.949150.820917183.2951.368551.583160.907917.9752
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瑞典克朗/日元汇率
1 SEK13.63290 JPY
5 SEK68.16450 JPY
10 SEK136.32900 JPY
20 SEK272.65800 JPY
50 SEK681.64500 JPY
100 SEK1363.29000 JPY
250 SEK3408.22500 JPY
500 SEK6816.45000 JPY
1000 SEK13632.90000 JPY
2000 SEK27265.80000 JPY
5000 SEK68164.50000 JPY
10000 SEK136329.00000 JPY
日元/瑞典克朗汇率
100 JPY7.33517 SEK
1000 JPY73.35170 SEK
1500 JPY110.02755 SEK
2000 JPY146.70340 SEK
3000 JPY220.05510 SEK
5000 JPY366.75850 SEK
5400 JPY396.09918 SEK
10000 JPY733.51700 SEK
15000 JPY1100.27550 SEK
20000 JPY1467.03400 SEK
25000 JPY1833.79250 SEK
30000 JPY2200.55100 SEK