20 İsveç kronundan Japon yenine

Reel döviz kuru ile SEK → JPY çevirin

20 sek
280 jpy

1,000kr SEK = 13,99¥ JPY

03:45 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
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SEK → JPY çevrim grafiği

Bir dakika öncesi itibariyle 0
Reel piyasa kuru

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1 SEK → JPYSon 30 günSon 90 gün
Yüksek14,994515,4066
Düşük13,730713,7307
Ortalama14,302514,7525
Değişim-6.72%-3.40%
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1 SEK → JPY istatistikleri

SEK → JPY kurunun performansı son 30 günde en yüksek 14,9945, en düşük 13,7307 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 14,3025 oldu. SEK → JPY kurundaki değişiklik -6.72 değerindeydi.

SEK → JPY kurunun performansı son 90 günde en yüksek 15,4066, en düşük 13,7307 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 14,7525 oldu. SEK → JPY kurundaki değişiklik -3.40 değerindeydi.

Piyasa kuru takibi

Popüler para birimleri

 USDEURGBPDKKNOKINRCADPLN
1 USD10,9160,7846,83810,80883,9551,3743,959
1 EUR1,09110,8557,46311,79691,6331,4994,321
1 GBP1,2761,16918,72413,789107,1141,7535,05
1 DKK0,1460,1340,11511,58112,2780,2010,579

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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İsveç kronundan Japon yenine para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak SEK ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak JPY seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut SEK → JPY kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

İsveç kronu için en iyi döviz çiftleri

SEK → USD

SEK → EUR

SEK → GBP

SEK → DKK

SEK → NOK

SEK → INR

SEK → CAD

SEK → PLN

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları İsveç Kronu / Japon Yeni
1 SEK13,98680 JPY
5 SEK69,93400 JPY
10 SEK139,86800 JPY
20 SEK279,73600 JPY
50 SEK699,34000 JPY
100 SEK1.398,68000 JPY
250 SEK3.496,70000 JPY
500 SEK6.993,40000 JPY
1000 SEK13.986,80000 JPY
2000 SEK27.973,60000 JPY
5000 SEK69.934,00000 JPY
10000 SEK139.868,00000 JPY
Çevrim kurları Japon Yeni / İsveç Kronu
100 JPY7,14959 SEK
1000 JPY71,49590 SEK
1500 JPY107,24385 SEK
2000 JPY142,99180 SEK
3000 JPY214,48770 SEK
5000 JPY357,47950 SEK
5400 JPY386,07786 SEK
10000 JPY714,95900 SEK
15000 JPY1.072,43850 SEK
20000 JPY1.429,91800 SEK
25000 JPY1.787,39750 SEK
30000 JPY2.144,87700 SEK