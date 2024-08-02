100 İsveç kronundan Japon yenine

Reel döviz kuru ile SEK → JPY çevirin

100 sek
1.390 jpy

1,000kr SEK = 13,90¥ JPY

16:15 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
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SEK → JPY çevrim grafiği

Bir dakika öncesi itibariyle 0
Reel piyasa kuru

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1 SEK → JPYSon 30 günSon 90 gün
Yüksek15,406615,4066
Düşük13,897513,8975
Ortalama14,762114,7977
Değişim-9.80%-1.77%
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1 SEK → JPY istatistikleri

SEK → JPY kurunun performansı son 30 günde en yüksek 15,4066, en düşük 13,8975 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 14,7621 oldu. SEK → JPY kurundaki değişiklik -9.80 değerindeydi.

SEK → JPY kurunun performansı son 90 günde en yüksek 15,4066, en düşük 13,8975 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 14,7977 oldu. SEK → JPY kurundaki değişiklik -1.77 değerindeydi.

Piyasa kuru takibi

Popüler para birimleri

 USDEURGBPDKKNOKINRCADPLN
1 USD10,9170,7826,84210,95683,7991,3853,932
1 EUR1,09110,8537,46211,94991,41,514,289
1 GBP1,2791,17318,7514,012107,1671,7715,029
1 DKK0,1460,1340,11411,60112,2480,2020,575

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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İsveç kronundan Japon yenine para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak SEK ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak JPY seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut SEK → JPY kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

İsveç kronu için en iyi döviz çiftleri

SEK → USD

SEK → EUR

SEK → GBP

SEK → DKK

SEK → NOK

SEK → INR

SEK → CAD

SEK → PLN

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları İsveç Kronu / Japon Yeni
1 SEK13,89750 JPY
5 SEK69,48750 JPY
10 SEK138,97500 JPY
20 SEK277,95000 JPY
50 SEK694,87500 JPY
100 SEK1.389,75000 JPY
250 SEK3.474,37500 JPY
500 SEK6.948,75000 JPY
1000 SEK13.897,50000 JPY
2000 SEK27.795,00000 JPY
5000 SEK69.487,50000 JPY
10000 SEK138.975,00000 JPY
Çevrim kurları Japon Yeni / İsveç Kronu
100 JPY7,19556 SEK
1000 JPY71,95560 SEK
1500 JPY107,93340 SEK
2000 JPY143,91120 SEK
3000 JPY215,86680 SEK
5000 JPY359,77800 SEK
5400 JPY388,56024 SEK
10000 JPY719,55600 SEK
15000 JPY1.079,33400 SEK
20000 JPY1.439,11200 SEK
25000 JPY1.798,89000 SEK
30000 JPY2.158,66800 SEK