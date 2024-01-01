1 巴拉圭瓜拉尼兑日元

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巴拉圭瓜拉尼/日元汇率
1 PYG0.02091 JPY
5 PYG0.10457 JPY
10 PYG0.20914 JPY
20 PYG0.41828 JPY
50 PYG1.04570 JPY
100 PYG2.09140 JPY
250 PYG5.22850 JPY
500 PYG10.45700 JPY
1000 PYG20.91400 JPY
2000 PYG41.82800 JPY
5000 PYG104.57000 JPY
10000 PYG209.14000 JPY
日元/巴拉圭瓜拉尼汇率
100 JPY4,781.50000 PYG
1000 JPY47,815.00000 PYG
1500 JPY71,722.50000 PYG
2000 JPY95,630.00000 PYG
3000 JPY143,445.00000 PYG
5000 JPY239,075.00000 PYG
5400 JPY258,201.00000 PYG
10000 JPY478,150.00000 PYG
15000 JPY717,225.00000 PYG
20000 JPY956,300.00000 PYG
25000 JPY1,195,375.00000 PYG
30000 JPY1,434,450.00000 PYG