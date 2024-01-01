10 吉尔吉斯斯坦索姆兑以色列新谢克尔

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ILS
1 KGS兑ILS过去 30 天过去 90 天
0.04520.0453
0.04360.0426
一般0.04450.0440
更改-1.35%3.75%
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1 KGS 兑 ILS 统计信息

过去 30 天，KGS 兑 ILS 的表现如下：30 天高点为 0.0452，30 天低点为 0.0436。这意味着 30 天平均值为 0.0445。KGS 兑 ILS 的变化为 -1.35。

过去 90 天，KGS 兑 ILS 的表现如下：90 天高点为 0.0453，90 天低点为 0.0426。这意味着 90 天平均值为 0.0440。KGS 兑 ILS 的变化为 3.75。

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热门货币

 USDGBPCADAUDEURINRAEDCHF
1 USD10.771.3841.5010.92384.0813.6730.865
1 GBP1.29911.7981.951.2109.2424.7721.124
1 CAD0.7220.55611.0840.66760.7412.6530.625
1 AUD0.6660.5130.92210.61556.0192.4470.576

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吉尔吉斯斯坦索姆/以色列新谢克尔汇率
1 KGS0.04423 ILS
5 KGS0.22113 ILS
10 KGS0.44227 ILS
20 KGS0.88453 ILS
50 KGS2.21134 ILS
100 KGS4.42267 ILS
250 KGS11.05668 ILS
500 KGS22.11335 ILS
1000 KGS44.22670 ILS
2000 KGS88.45340 ILS
5000 KGS221.13350 ILS
10000 KGS442.26700 ILS
以色列新谢克尔/吉尔吉斯斯坦索姆汇率
1 ILS22.61080 KGS
5 ILS113.05400 KGS
10 ILS226.10800 KGS
20 ILS452.21600 KGS
50 ILS1,130.54000 KGS
100 ILS2,261.08000 KGS
250 ILS5,652.70000 KGS
500 ILS11,305.40000 KGS
1000 ILS22,610.80000 KGS
2000 ILS45,221.60000 KGS
5000 ILS113,054.00000 KGS
10000 ILS226,108.00000 KGS