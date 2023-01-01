10 киргизских сомов в новые израильские шекели

Сконвертируйте KGS в ILS по реальному обменному курсу

10 kgs
0.43 ils

1.00000 KGS = 0.04290 ILS

Среднерыночный курс в 16:52 UTC
Отслеживайте обменный курс
Совершайте покупки за рубежом без скрытых комиссий

График изменения обменного курса KGS к ILS

1 мин. назад 1 KGS → 0 ILS
Среднерыночный курс

В ожидании лучшего обменного курса?

Установите оповещения, и мы сообщим вам, как только курс станет лучше. С нашими ежедневными сводками вы всегда будете в курсе последних новостей.

Популярные валюты

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86061.067188.68721.442081.65750.9565518.2239
1GBP1.1619811.23995103.0531.675671.925991.1114921.1759
1USD0.937150.806484183.11051.35141.553280.896417.078
1INR0.01127560.009703760.012032210.01626030.01868930.01078560.205485

Остерегайтесь невыгодного обменного курса.Банки и другие провайдеры часто добавляют к обменному курсу свою комиссию. Но наша система гораздо эффективнее, а значит, у вас будет честный курс. Всегда.

Сравнить курсы валют

Как произвести расчет конвертации из киргизских сомов в новые израильские шекели

  • 1

    Введите необходимую сумму

    Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.

  • 2

    Выберите исходную и целевую валюту

    Выберите KGS из выпадающего списка для исходной валюты и ILS из выпадающего списка для целевой валюты.

  • 3

    Вот и все

    На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из KGS в ILS, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.

Top currency pairings for киргизских сомов

KGS в USD

KGS в GBP

KGS в CAD

KGS в AUD

KGS в EUR

KGS в INR

KGS в AED

KGS в CHF

А вы переплачиваете своему банку?

Банки часто рекламируют бесплатные или дешевые переводы, но при этом добавляют наценки к обменному курсу. С Wise вы получите реальный среднерыночный обменный курс, а значит можете сэкономить деньги на международных переводах.

Сравните нас со своим банкомОтправить деньги с Wise
plane
Обменные курсы Киргизский сом / Израильский новый шекель
1 KGS0.04290 ILS
5 KGS0.21451 ILS
10 KGS0.42903 ILS
20 KGS0.85805 ILS
50 KGS2.14513 ILS
100 KGS4.29025 ILS
250 KGS10.72563 ILS
500 KGS21.45125 ILS
1000 KGS42.90250 ILS
2000 KGS85.80500 ILS
5000 KGS214.51250 ILS
10000 KGS429.02500 ILS
Обменные курсы Израильский новый шекель / Киргизский сом
1 ILS23.30870 KGS
5 ILS116.54350 KGS
10 ILS233.08700 KGS
20 ILS466.17400 KGS
50 ILS1165.43500 KGS
100 ILS2330.87000 KGS
250 ILS5827.17500 KGS
500 ILS11654.35000 KGS
1000 ILS23308.70000 KGS
2000 ILS46617.40000 KGS
5000 ILS116543.50000 KGS
10000 ILS233087.00000 KGS