500 以色列新谢克尔兑菲律宾比索

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1 ILS兑PHP过去 30 天过去 90 天
16.239816.2398
15.087015.0870
一般15.795715.7479
更改-4.29%-1.83%
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1 ILS 兑 PHP 统计信息

过去 30 天，ILS 兑 PHP 的表现如下：30 天高点为 16.2398，30 天低点为 15.0870。这意味着 30 天平均值为 15.7957。ILS 兑 PHP 的变化为 -4.29。

过去 90 天，ILS 兑 PHP 的表现如下：90 天高点为 16.2398，90 天低点为 15.0870。这意味着 90 天平均值为 15.7479。ILS 兑 PHP 的变化为 -1.83。

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以色列新谢克尔/菲律宾比索汇率
1 ILS15.22350 PHP
5 ILS76.11750 PHP
10 ILS152.23500 PHP
20 ILS304.47000 PHP
50 ILS761.17500 PHP
100 ILS1,522.35000 PHP
250 ILS3,805.87500 PHP
500 ILS7,611.75000 PHP
1000 ILS15,223.50000 PHP
2000 ILS30,447.00000 PHP
5000 ILS76,117.50000 PHP
10000 ILS152,235.00000 PHP
菲律宾比索/以色列新谢克尔汇率
1 PHP0.06569 ILS
5 PHP0.32844 ILS
10 PHP0.65688 ILS
20 PHP1.31376 ILS
50 PHP3.28439 ILS
100 PHP6.56879 ILS
250 PHP16.42198 ILS
500 PHP32.84395 ILS
1000 PHP65.68790 ILS
2000 PHP131.37580 ILS
5000 PHP328.43950 ILS
10000 PHP656.87900 ILS