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1GBP1.156411.2266102.11.667381.911491.1089322.2916
1USD0.94280.815262183.23851.359351.558360.9040518.1735
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如何将欧元兑换成到日元

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plane
欧元/日元汇率
1 EUR157.89500 JPY
5 EUR789.47500 JPY
10 EUR1578.95000 JPY
20 EUR3157.90000 JPY
50 EUR7894.75000 JPY
100 EUR15789.50000 JPY
250 EUR39473.75000 JPY
500 EUR78947.50000 JPY
1000 EUR157895.00000 JPY
2000 EUR315790.00000 JPY
5000 EUR789475.00000 JPY
10000 EUR1578950.00000 JPY
日元/欧元汇率
100 JPY0.63333 EUR
1000 JPY6.33332 EUR
1500 JPY9.49998 EUR
2000 JPY12.66664 EUR
3000 JPY18.99996 EUR
5000 JPY31.66660 EUR
5400 JPY34.19993 EUR
10000 JPY63.33320 EUR
15000 JPY94.99980 EUR
20000 JPY126.66640 EUR
25000 JPY158.33300 EUR
30000 JPY189.99960 EUR