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1GBP1.156811.2268102.1131.667531.91181.1091422.2957
1USD0.942950.815129183.23521.359251.558360.904118.1739
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如何将欧元兑换成到日元

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欧元/日元汇率
1 EUR157.86500 JPY
5 EUR789.32500 JPY
10 EUR1578.65000 JPY
20 EUR3157.30000 JPY
50 EUR7893.25000 JPY
100 EUR15786.50000 JPY
250 EUR39466.25000 JPY
500 EUR78932.50000 JPY
1000 EUR157865.00000 JPY
2000 EUR315730.00000 JPY
5000 EUR789325.00000 JPY
10000 EUR1578650.00000 JPY
日元/欧元汇率
100 JPY0.63345 EUR
1000 JPY6.33453 EUR
1500 JPY9.50179 EUR
2000 JPY12.66906 EUR
3000 JPY19.00359 EUR
5000 JPY31.67265 EUR
5400 JPY34.20646 EUR
10000 JPY63.34530 EUR
15000 JPY95.01795 EUR
20000 JPY126.69060 EUR
25000 JPY158.36325 EUR
30000 JPY190.03590 EUR