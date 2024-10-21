丹麦克朗兑危地马拉格查尔

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kr1.000 DKK = Q1.127 GTQ

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DKK 兑 GTQ 换算表

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GTQ
1 DKK兑GTQ过去 30 天过去 90 天
1.15931.1617
1.12251.1200
一般1.14151.1423
更改-2.65%-0.13%
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1 DKK 兑 GTQ 统计信息

过去 30 天，DKK 兑 GTQ 的表现如下：30 天高点为 1.1593，30 天低点为 1.1225。这意味着 30 天平均值为 1.1415。DKK 兑 GTQ 的变化为 -2.65。

过去 90 天，DKK 兑 GTQ 的表现如下：90 天高点为 1.1617，90 天低点为 1.1200。这意味着 90 天平均值为 1.1423。DKK 兑 GTQ 的变化为 -0.13。

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热门货币

 EURUSDSEKGBPPKRAUDNOKINR
1 EUR11.08711.4330.833302.0071.61811.86591.338
1 USD0.92110.5220.766277.951.48910.9284.063
1 SEK0.0870.09510.07326.4160.1421.0387.989
1 GBP1.2011.30513.7311362.7111.94314.25109.698

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丹麦克朗/危地马拉格查尔汇率
1 DKK1.12673 GTQ
5 DKK5.63365 GTQ
10 DKK11.26730 GTQ
20 DKK22.53460 GTQ
50 DKK56.33650 GTQ
100 DKK112.67300 GTQ
250 DKK281.68250 GTQ
500 DKK563.36500 GTQ
1000 DKK1,126.73000 GTQ
2000 DKK2,253.46000 GTQ
5000 DKK5,633.65000 GTQ
10000 DKK11,267.30000 GTQ
危地马拉格查尔/丹麦克朗汇率
1 GTQ0.88752 DKK
5 GTQ4.43760 DKK
10 GTQ8.87520 DKK
20 GTQ17.75040 DKK
50 GTQ44.37600 DKK
100 GTQ88.75200 DKK
250 GTQ221.88000 DKK
500 GTQ443.76000 DKK
1000 GTQ887.52000 DKK
2000 GTQ1,775.04000 DKK
5000 GTQ4,437.60000 DKK
10000 GTQ8,875.20000 DKK