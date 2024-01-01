玻利维亚玻利维亚诺兑日元

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1 BOB兑JPY过去 30 天过去 90 天
23.390823.3908
20.985520.9855
一般22.305622.6681
更改-9.23%-5.81%
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1 BOB 兑 JPY 统计信息

过去 30 天，BOB 兑 JPY 的表现如下：30 天高点为 23.3908，30 天低点为 20.9855。这意味着 30 天平均值为 22.3056。BOB 兑 JPY 的变化为 -9.23。

过去 90 天，BOB 兑 JPY 的表现如下：90 天高点为 23.3908，90 天低点为 20.9855。这意味着 90 天平均值为 22.6681。BOB 兑 JPY 的变化为 -5.81。

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 USDCADCLPNGNEURGBPJPYPHP
1 USD11.374944.4551,568.340.9150.788146.3657.583
1 CAD0.7281687.4261,141.520.6660.574106.52941.912
1 CLP0.0010.00111.6610.0010.0010.1550.061
1 NGN0.0010.0010.60210.0010.0010.0930.037

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玻利维亚诺/日元汇率
1 BOB21.18860 JPY
5 BOB105.94300 JPY
10 BOB211.88600 JPY
20 BOB423.77200 JPY
50 BOB1,059.43000 JPY
100 BOB2,118.86000 JPY
250 BOB5,297.15000 JPY
500 BOB10,594.30000 JPY
1000 BOB21,188.60000 JPY
2000 BOB42,377.20000 JPY
5000 BOB105,943.00000 JPY
10000 BOB211,886.00000 JPY
日元/玻利维亚诺汇率
100 JPY4.71953 BOB
1000 JPY47.19530 BOB
1500 JPY70.79295 BOB
2000 JPY94.39060 BOB
3000 JPY141.58590 BOB
5000 JPY235.97650 BOB
5400 JPY254.85462 BOB
10000 JPY471.95300 BOB
15000 JPY707.92950 BOB
20000 JPY943.90600 BOB
25000 JPY1,179.88250 BOB
30000 JPY1,415.85900 BOB