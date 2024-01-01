玻利维亚玻利维亚诺兑哥斯达黎加科朗

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1 BOB兑CRC过去 30 天过去 90 天
76.963877.5841
75.648373.7158
一般76.240075.7995
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1 BOB 兑 CRC 统计信息

过去 30 天，BOB 兑 CRC 的表现如下：30 天高点为 76.9638，30 天低点为 75.6483。这意味着 30 天平均值为 76.2400。BOB 兑 CRC 的变化为 -0.69。

过去 90 天，BOB 兑 CRC 的表现如下：90 天高点为 77.5841，90 天低点为 73.7158。这意味着 90 天平均值为 75.7995。BOB 兑 CRC 的变化为 3.39。

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1 USD11.374944.4551,572.950.9150.788146.2257.596
1 CAD0.7281687.4511,144.920.6660.574106.43141.923
1 CLP0.0010.00111.6650.0010.0010.1550.061
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玻利维亚诺/哥斯达黎加科朗汇率
1 BOB76.42920 CRC
5 BOB382.14600 CRC
10 BOB764.29200 CRC
20 BOB1,528.58400 CRC
50 BOB3,821.46000 CRC
100 BOB7,642.92000 CRC
250 BOB19,107.30000 CRC
500 BOB38,214.60000 CRC
1000 BOB76,429.20000 CRC
2000 BOB152,858.40000 CRC
5000 BOB382,146.00000 CRC
10000 BOB764,292.00000 CRC
哥斯达黎加科朗/玻利维亚诺汇率
1 CRC0.01308 BOB
5 CRC0.06542 BOB
10 CRC0.13084 BOB
20 CRC0.26168 BOB
50 CRC0.65420 BOB
100 CRC1.30840 BOB
250 CRC3.27100 BOB
500 CRC6.54200 BOB
1000 CRC13.08400 BOB
2000 CRC26.16800 BOB
5000 CRC65.42000 BOB
10000 CRC130.84000 BOB